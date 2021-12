Basketball : Stephen Curry se rapproche un peu plus de Ray Allen

Le meneur de Golden State a beaucoup tenté derrière l’arc contre Portland (6/17 au tir). Il lui manque dix réussites pour dépasser la légende Ray Allen.

Le triple champion NBA et double MVP (2015 et 2016) a réussi six de ses 17 tentatives à trois points, après avoir raté les quatre premières, portant son total à 2964. Il est donc désormais tout près de dépasser les 2973 tirs engrangés par l’ancien shooteur de Boston, Seattle et Milwaukee entre 1996 et 2014.