États-Unis

Steve Aoki inspiré par Mozart

Le DJ américain va réaliser la BO d’une comédie musicale qui s’intéressera à la grande soeur de l’illustre compositeur. A voir sur les planches en janvier 2021.

La musique EDM du DJ américain est aux antipodes de celle de Wolfgang Amadeus Mozart. C’est un euphémisme. Et pourtant, ça n’empêche pas Steve Aoki de travailler sur la bande son d’une comédie musicale sur le compositeur. Plus précisément sur la vie de la grande soeur de Mozart, Maria Anna, également musicienne reconnue, qui a dû lutter pour se faire une place dans un XVIIIe siècle dominé par les hommes.

Le 10e Meilleur DJ du monde, selon «DJ Mag», n’a pas commenté cette info. Il s’est uniquement contenté de retwitter un article d’Edm.com qui relaie la nouvelle. On y apprend, en plus, que le casting est déjà bouclé avec des valeurs sûres de Broadway, que le prestigieux Carnegie Hall de New York abritera les deux premières de ce spectacle les 24 et 25 janvier 2021. Les billets sont déjà en vente.