Assaut du Capitole : Steve Bannon, proche de Trump, inculpé pour avoir refusé de témoigner

L’allié de l’ancien président américain Donald Trump est poursuivi pour avoir refusé de participer aux investigations concernant l’attaque de groupuscules trumpistes contre le siège du Congrès le 6 janvier.

Cette inculpation «devrait envoyer un message clair à tous ceux qui pensent pouvoir ignorer la commission ou essayer de faire obstacle à notre enquête: personne n’est au-dessus de la loi», a réagi Bennie Thompson, président démocrate de la commission d’enquête. Malgré sa convocation à la mi-octobre, Steve Bannon ne s’était pas présenté devant les élus en invoquant le droit des présidents à garder certains documents et discussions confidentiels. Mais selon la commission, cette protection ne s’applique pas car Donald Trump n’est plus président et n’a jamais officiellement fait valoir ce privilège de l’exécutif.

Il risque jusqu’à un an de prion

Il n’exerçait aucune fonction officielle le 6 janvier mais semble avoir parlé de la manifestation avec le président au cours des jours précédents, selon la commission d’enquête. Il faisait notamment partie de la «cellule de crise» dirigée par des conseillers de Trump depuis un hôtel de luxe de Washington avant et après l’assaut sur le siège du Congrès. Il encourt entre 30 jours et un an de prison pour chaque chef d’inculpation et sera jugé par un tribunal fédéral. Mais la bataille judiciaire pourrait prendre des mois ou des années, ce qui risquerait de saper l’enquête.