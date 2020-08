États-Unis Steve Bannon se dit victime d’une «cabale politique»

L’ex-conseiller de Donald Trump, inculpé pour avoir détourné les fonds d’un site de financement du mur à la frontière mexicaine, se dit prêt à faire face à la justice.

«Tout le monde sait que je ne suis pas du genre à me laisser faire», a-t-il déclaré dans son podcast «War Room» après avoir été arrêté la veille, puis relâché moyennant une caution de 5 millions de dollars. «Je suis prêt à tenir le temps qu’il faudra», a-t-il insisté. «Je vais continuer à me battre.»

«Intimider les gens»

Steve Bannon, 66 ans, a plaidé jeudi non coupable devant un juge fédéral de New York des deux chefs d’accusation retenus contre lui, fraude et blanchiment d’argent, passibles chacun d’une peine maximale de 20 ans de prison.