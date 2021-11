Assaut du Capitole : Steve Bannon se présente à la police après son inculpation

Après son refus de témoigner devant la commission d’enquête sur l’attaque du Capitole, le 6 janvier, l’ancien conseiller de Donald Trump a été inculpé d’entrave à l’enquête.

Steve Bannon, proche allié de Donald Trump, s’est rendu à la police lundi matin, à Washington, après avoir été inculpé d’«entrave aux prérogatives d’enquête du Congrès» sur l ’ attaque contre le Capitole, le 6 janvier dernier. L’ancien conseiller de 67 ans est poursuivi pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants, qui enquête sur le rôle de l’ex-président républicain dans l’assaut de ses partisans.

Entre un mois et un an pour chaque chef d’inculpation

Steve Bannon devrait être présenté à un juge fédéral dans la journée. Il encourt entre 30 jours et un an de prison pour chaque chef d’inculpation. Malgré sa convocation, à la mi-octobre, il ne s’était pas présenté devant les élus, en invoquant le droit des présidents à garder certains documents et discussions confidentiels.