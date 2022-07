Hippisme: Steve Guerdat a le vent en poupe à Aix-la-Chapelle

Steve Guerdat est en forme à Aix-la-Chapelle. Imago

«Je suis ravi de ces résultats, mes chevaux sont en forme et je suis en confiance, la semaine a très bien commencé, mais c’est dimanche que j’attends, alors patience!», lance Steve Guerdat quand on lui demande son sentiment après son superbe double sans-faute avec «Venard de Cerisy» dans la Coupe des Nations, jeudi soir, et sa 2e place sur «Albführen’s Maddox» dans le Prix de Rhénanie Westphalie, la grosse épreuve (160 cm) avec barrage, ce vendredi après-midi.

Là où des as comme Ehning, Whitaker, Bost ou Pessoa se battaient encore, en vain, pour se qualifier pour le Rolex Grand Prix de dimanche, le Jurassien - assuré d’entrée de jeu de sa qualification - pouvait savourer ses performances et le retour réussi de «Maddox», au repos plus de deux mois et encore très hésitant lors de son galop d’essai, le week-end passé à Milan.

Métamorphosé à Aix, sur la plus grande piste du monde - impressionnante pour bien des chevaux! - et monté avec conviction et justesse par son génial pilote jurassien, «Maddox» a surmonté toutes les difficultés de l’initial (17) et du barrage (9), qu’il a bouclé à vive allure. Seul l’ultime concurrent, l’as américain McLain Ward et sa fusée «Contagious», ont réussi à faire mieux, réussissant un doublé après leur victoire de mercredi soir.

«J’aborde le Grand Prix en confiance, mais je sais aussi qu’il y a de plus gros favoris que moi, je sens en tout cas que les planètes s’alignent à nouveau, après une période difficile sur le plan sportif, mais très heureuse sur le plan humain, on verra», ajoute un Steve Guerdat visiblement serein et très motivé.

Une victoire suisse en lever de rideau