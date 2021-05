Hippisme - Steve Guerdat hésite à participer aux JO

Il a une grande chance de médailles

En raison de la situation sanitaire actuelle, le champion olympique de 2012 à Londres hésite. Et pourtant, il est le meilleur dans la discipline du saut d’obstacles et peut légitimement avoir l’espoir de décrocher l’or cet été. Parmi les cinquante montures de son écurie, il y en a au moins trois qui ont le potentiel pour l’aider dans cette conquête.

«J’ai vraiment deux avis complètement différents sur la tenue de ces Jeux et sur leur déroulement. Il y a une partie de moi qui n’a absolument pas envie d’y aller parce que les Jeux sans public, ce n’est pas les Jeux. On veut montrer notre sport, on veut cet engouement autour de notre sport et c’est ça qui fait justement que les Jeux sont différents. Là sans public je me dis: quel est l’intérêt? Il n’y a pas d’intérêt.»