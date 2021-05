Hippisme - Steve Guerdat: «Si les Jeux de Tokyo ont lieu, j’irai»

Le Jurassien espère que la situation s’améliore à deux mois des Jeux. AFP

Steve Guerdat n’est pas seulement un champion hors-pair, No 1 mondial du saut d’obstacles depuis fin 2018 (à l’exception d’un mois, en janvier 2020), il répond avec sincérité à toute question.

À la presse française (AFP, Le Parisien, etc) qui lui demandait s’il irait de bon cœur cet été au Japon, il a répondu qu’il avait des doutes, «qu’une moitié de lui disait oui et l’autre non» et que ça l’empêchait parfois de dormir.

Certains médias ou réseaux ont «sauté» sur l’occasion pour suggérer que le champion olympique 2012 ne se rendrait (peut-être) pas cet été au Japon, si JO il y a. D’où l’émoi du milieu équestre et même sportif.

En lice depuis jeudi au CSI 4* de Bourg-en-Bresse avec trois chevaux, Steve Guerdat, victorieux des récents Grands Prix de St.Tropez-Grimaud (5*) et de Gorla (4*), a bien voulu préciser sa pensée et remettre ces phrases dans le contexte.

«Je ne retire rien de ce que j’ai dit, mais ce n’est qu’une partie de ma réflexion et je n’entends pas non plus faire bande à part, je suis dans une équipe», a concédé le Jurassien.

Solidaire avec son équipe aussi

«Je me pose des questions sur l’organisation des JO, je me demande s’il est légitime des les organiser ou pas à cette date, vu la situation et sans public. Une partie de moi dit oui, l’autre dit non, c’est ce que j’ai expliqué. Si les Jeux étaient annulés, j’aurais de la compréhension, car il y a des gens malades, au Japon, comme ailleurs. Mais mon côté athlète a envie d’y aller, bien sûr. Il est évident que les Jeux c’est le rêve d’une vie, pour tous les athlètes, et j’en fait partie. Pour certains, c’est même la chance de leur vie, la seule, et je comprends leur impatience», souligne Steve Guerdat, médaillé de bronze par équipe en 2008, champion individuel, le Graal absolu, quatre ans plus tard à Londres et 4e en 2016, à un souffle du doublé.

Et le Jurassien d’ajouter: « Si les Jeux ont lieu, je m’y rendrai, avec mon équipe. Nous nous préparons tous depuis cinq ans pour ça, nous avons fait de gros sacrifices et le Covid-19 a encore compliqué notre travail, nous faisons tout pour être prêts et si la décision est d’y aller je m’y rendrai. Cela ne m’empêche pas de me poser des questions, comme tout le monde, et si on me pose des questions, en principe, j’y réponds!»