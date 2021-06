Cinéma : Steven Spielberg finit par céder aux sirènes de Netflix

Le réalisateur, longtemps critique des plateformes de streaming, a confirmé lundi avoir signé un partenariat avec Netflix via sa maison de production.

Steven Spielberg a annoncé lundi avoir signé un accord avec Netflix pour produire plusieurs films par an via sa maison de production, mais il ne les réalisera pas forcément lui-même.

