Gabriel LaBelle ne voulait pas ressembler à Steven Spielberg

Gabriel LaBelle et Steven Spielberg à la première du film, le 18 janvier 2023 à Londres. IMAGO/PA Images



Ce natif de Vancouver, au Canada, a été choisi parmi des centaines de postulants pour incarner le jeune Steven Spielberg dans un film autobiographique réalisé par ce maître de Hollywood. «The Fabelmans», sur nos écrans en février 2023, a récemment remporté deux Golden Globes, celui du Meilleur film dramatique et du Meilleur réalisateur. Parole à Gabriel LaBelle, 20 ans.



Comment un jeune inconnu comme vous a été choisi pour incarner Spielberg ado?

C’est sûrement parce qu’on ne me connaissait justement pas que j’ai eu cette chance. Tout s’est passé sur Zoom, car nous étions en pleine pandémie. Steven Spielberg a été très clair dès notre première discussion. Il ne voulait surtout pas que j’essaie de l’imiter, car il tenait à ce que l’histoire parle d’elle-même. Donc sans lui ressembler totalement, j’ai voulu transposer à l’écran sa façon de se tenir, de marcher et de sourire par exemple. Il m’avait envoyé des films amateurs de famille de ses jeunes années ainsi que son premier court métrage, «Escape to Nowhere» qu’il avait réalisé à 13 ans. Plutôt que de chercher à m’influencer, il m’a laissé faire la préparation par moi-même, car mon but était surtout de recréer son énergie dans sa prime adolescence.

Et votre premier jour avec lui?

C’était totalement dingue. Nous étions en extérieur dans un coin presque désertique de la Simi Valley, dans la banlieue de Los Angeles. On a commencé par une scène d’action presque sans dialogue avec un groupe de jeunes. Je suis arrivé décontracté, mais je n’avais pas vu Spielberg, car il portait un masque à cause du Covid et des lunettes. Je suis donc passé devant lui sans le reconnaître. Quand on a commencé à se placer pour répéter, je cherchais un technicien pour poser une question et en me retournant j’ai vu que Steven était juste derrière moi. (Rire.) Il est tellement simple et gentil que les barrières tombent vite. Il traite toute son équipe de la même manière en étant disponible pour chacun.

Que dire de l’intrigue?

C’est Spielberg qui raconte sa jeunesse. C’est émouvant et surprenant. Mon personnage vit avec ses trois sœurs, leur mère (ndlr: Michelle Williams), leur père (ndlr: Paul Dano) et le meilleur ami de celui-ci, qu’ils appellent leur oncle, incarné par Seth Rogen. Il va découvrir que sa mère est en fait amoureuse de cet homme qui est tout le temps avec eux, en vacances, en week-end. Et il va devoir tout faire pour garder ce secret qui détruirait sa famille.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné dans le fait de travailler avec Spielberg?

Une des séquences les plus spectaculaires du film se déroule sur une plage avec plus de 180 figurants qui simulent une fête d’étudiants. Deux jours de production étaient prévus pour ce tournage, mais il a tout filmé en une seule journée. Un sacré tour de force. Il n’y a que Spielberg pour réussir ça!

Est-ce que Spielberg est un modèle pour vous?