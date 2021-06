Interview : Steven Yeun a dit adieu aux zombies

Devenu célèbre grâce au personnage de Glenn dans «The Walking Dead», l’acteur de 37 ans s’est battu, depuis son départ de la série, pour changer de registre.

Être père m’a permis de mieux assimiler mon personnage. Quand on est enfant, on regarde ses parents d’une certaine manière mais en devenant adulte puis père soi-même, on comprend mieux le travail et les sacrifices qu’ils ont dû faire. J’ai été tiraillé entre mes origines coréennes et les États-Unis où j’ai grandi. Le choc était d’autant plus important que j’ai grandi dans ce qu’on appelle l’Amérique profonde des campagnes au Michigan. Comme Jacob dans «Minari», j’ai essayé de tracer mon propre chemin, ce qui est d’autant plus dur quand on est une personne de couleur qui espère devenir comédien. Il y avait peu de rôles au cinéma pour des gars avec ma tête à mes débuts.