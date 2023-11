Stickers d’enfants palestiniens armés créés par l’IA de WhatsApp

La fonctionnalité permettant aux utilisateurs de WhatsApp de créer leurs propres stickers à l’aide de l’intelligence artificielle est au cœur d’une controverse. D’après un rapport de «The Guardian», l’outil permettant de transformer du texte en un autocollant virtuel personnalisé présente parfois l’image d’un enfant portant une arme, telle qu’un fusil AK 47, lorsqu’on lui demande de créer un sticker en utilisant les mots-clés «Palestine», «palestinien» ou «enfant palestinien». À l’opposé, il propose des images d’enfants souriants ou jouant, au football par exemple, lorsqu’on fait la requête «enfant israélien». Par ailleurs, le système ne présente aucune arme lorsque l’utilisateur demande de générer un sticker représentant l’armée israélienne. L’outil se contente de montrer des images de personnages en uniforme militaire en train de sourire ou de prier. Une source anonyme a déclaré que certains employés de Meta ont eux-mêmes constaté et signalé le problème à l’interne.

Kevin McAlister, porte-parole du groupe Meta, a confirmé le problème et a promis que la firme dirigée par Mark Zuckerberg allait le régler. «Comme pour tous les systèmes d’IA générative, les modèles peuvent produire des résultats incorrects ou inappropriés, comme nous l’avons indiqué lors de l’introduction de la fonctionnalité. Nous continuerons à améliorer ces fonctionnalités au fur et à mesure qu’elles se développeront et que les utilisateurs nous feront part de leurs commentaires», a-t-il déclaré au quotidien.