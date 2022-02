Infomaniak : Stockage en ligne gratuit plus généreux que chez Google

L'entreprise genevoise Infomaniak a augmenté la taille de son offre alternative aux géants du web. Les utilisateurs disposent désormais de 15 Go auxquels s'ajoutent 20 Go dédiés à la messagerie en ligne.

Le service est disponible à l’adresse etik.com Infomaniak

Un an après avoir lancé son adresse email gratuite avec 3 Go sur son service de stockage en ligne kDrive, Infomaniak a annoncé lundi avoir quintuplé l'espace disponible de son offre gratuite disponible à l’adresse etik.com. Les particuliers ont désormais droit à 15 Go d'espace de stockage gratuit pour stocker, partager et collaborer en ligne, auxquels s'ajoutent 20 Go alloués à l'adresse électronique. Le total s'élève donc à 35 Go.

Comparé à Google, qui met à disposition dans son offre de base gratuite 15 Go, partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos, l’entreprise genevoise Infomaniak se montre donc plus généreuse. Elle fait aussi mieux que Microsoft (5 Go de stockage en ligne + 15 Go pour les e-mails).

Engagé sur le plan écologique – elle n'utilise que de l'énergie renouvelable pour ses divers services – et sur celui du respect de la vie privée – pas d'intégration de publicité ou d'analyse de données des utilisateurs –, la société, dont les datacenters sont exclusivement basés en Suisse et propose aussi un service de vidéoconférence, kMeet, étend sa nouvelle offre à d'autres pays européens. En plus de la Suisse et des pays francophones (France, Belgique, Luxembourg et Monaco), viennent s'ajouter l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne.

«Le but, on ne le cache pas, c’est de faire rayonner notre image de marque et nos engagements. Notre problématique, c’est que nous devons avoir une taille critique pour accélérer le développement de nos propres technologies pour garantir à nos clients que leurs données sont traitées par des logiciels qui respectent la vie privée et dont le for juridique est basé en Suisse dans le respect du RGPD», explique Thomas Jacobsen, directeur de la communication, dans un communiqué.