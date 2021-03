Rien ne va plus du côté du FC Bâle. À la peine en championnat de Super League - il compte déjà 19 points de retard sur Young Boys après 22 journées –, le FCB a annoncé qu ’ il suspendait à l ’ interne, et jusqu ’ à nouvel ordre, son capitaine Valentin Stocker (31 ans).

«Valentin Stocker est suspendu et ne participera pas aux entraînements. L ’ entraîneur lui a donné quelques jours de congé et des entretiens seront menés. Il n’y a rien à dire de plus, c’est un processus interne que nous ne voulons pas commenter pour le moment », s ’ est borné à communiquer le club rhénan, sans fournir plus de précisions.