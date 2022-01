Suisse romande – Les réserves de sang sont à la limite de la rupture

«Depuis plusieurs mois, je reçois des messages plus fréquents pour m’inciter à donner mon sang», témoigne Lara, une Vaudoise inscrite de longue date aux collectes. Avec la pandémie, les dons se font en effet plus rares. En cause: une diminution conséquente des volumes recueillis hors milieu hospitalier (ils représentent habituellement le quart des dons); notamment au sein de sociétés privées où règne le télétravail. Les quarantaines, les malades et la crainte de se rendre à l’hôpital par peur d’être contaminé plombent aussi les collectes, selon les prestataires de soins romands.