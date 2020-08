Pandémie : Stöckli tire le bilan de la tournée à travers la Suisse

Le président du Conseil des Etats Hans Stöckli a achevé lundi dans le canton de Berne sa tournée qui l’a mené avec sa collègue Isabelle Moret dans certains des cantons les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Il estime que l’intervention de l’Etat a permis de maîtriser la crise mais qu’il reste des points à améliorer.

S’il salue l’action du gouvernement, Hans Stöckli estime qu’il faut améliorer le travail s’agissant de la transmission des données, et en particulier celles qui concernent les personnes de retour d’une zone à risques. Il s’agira aussi de redéfinir le rôle du Conseil fédéral en matière de matériel comme les masques.

Présence sur le terrain

L’objectif de cette tournée des présidents des deux Chambres était de se rendre compte sur le terrain des conséquences économiques, sociales et sanitaires du Covid-19. Isabelle Moret et Hans Stöckli se sont rendus notamment dans les cantons du Jura, du Valais, du Tessin et de Genève. Le bilan sera fait au cours des prochains jours.