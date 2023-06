Adhésion à l’Otan: «La Suède a rempli ses obligations»

AFP/Press office of the Republic of Turkey

Pour Jens Stoltenberg, «il est temps» que cette adhésion se confirme avant le sommet de l’Alliance à Vilnius, les 11 et 12 juillet. Il a annoncé à cette fin la création d’un «mécanisme permanent» entre l’OTAN et la Turquie avec une prochaine réunion «dans la semaine du 12 juin» – sans préciser où elle se tiendra. «L’adhésion de la Suède à l’OTAN renforcera sa sécurité mais elle rendra aussi la Turquie plus forte», a-t-il insisté, ajoutant qu’il «compte finaliser l’accession de la Suède le plus tôt possible».