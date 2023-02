Stone, jeune as du mashup, en live à Genève

Le mashup est un art bien connu des amateurs de musique. Il consiste à mélanger des morceaux qui n’ont, a priori, rien à voir entre eux. L’originalité de Stone est de mélanger des tubes pop avec des titres bien connus du rap francophone. Ce Parisien de 20 ans a par exemple allié «Diamonds» de Rihanna avec la voix de Tiakola, celles de Ninho et Niska avec l’imparable «I Like To Move It» de Reel 2 Real ou encore «Tous les mêmes» de Stromae avec Leto. À ce jour, le garçon a réalisé par moins de 400 mashups.

Connu grâce aux réseaux sociaux, où ses vidéos ont été vues 38 millions de fois sur TikTok et plus de 4 millions sur YouTube, l’artiste a commencé à mixer en avril 2022 seulement. «Après 3 ans en tant que beatmaker, je voulais progresser dans un nouveau domaine. J’ai alors commencé avec du matériel qu’un ami m’avait prêté», raconte Stone. Depuis lors, il est en pleine ascension. Son travail a été relayé par certains cadors du rap, comme Damso. Mi-janvier 2023, il a même eu droit a un live dans l’émission radio de Cut Killer, pape des DJ hip-hop, sur Skyrock, référence rap en France. Samedi 11 février 2023, Stone fera sa grande première en Suisse. Il se produira à la Gravière, à Genève. «J’ai beaucoup de projets prévus cette année: des sets en clubs et festivals, des collaborations avec des artistes. Et bien sûr plein de mashups», se réjouit le Français.