Technologie – Stop à la confusion avec les cables USB-C

Technologie : Stop à la confusion avec les câbles USB-C

L'organisation qui gère le standard USB a dévoilé de nouveaux logos pour mieux informer les consommateurs sur les différentes capacités des produits.

Les câbles USB-C n’ont pas tous les mêmes capacités de charge et de débit.

L'USB Implementers Forum (USB-IF) a décidé de clarifier les choses. L'organisation qui gère le standard USB veut permettre aux consommateurs de s'y retrouver dans la jungle des câbles USB-C, dont les capacités peuvent différer. Le consortium a dévoilé de nouveaux logos qui visent à accompagner le passage à la norme USB-C 2.1 et l'arrivée de l'USB 4 qui se base sur la technologie Thunderbolt.

Ces nouveaux visuels doivent permettre d'indiquer si le câble ou le port certifié est compatible avec une charge allant jusqu'à 240 W ou un débit jusqu'à 40 Gb/s, voire les deux en même temps. Le logo pourrait aussi indiquer une charge maximale de 60 W et un débit de 20 Gb/s. Les chargeurs ont aussi droit à un nouveau logo pour indiquer si la capacité de charge maximale atteint les 240 W.

Les fabricants de câbles USB-C n'ont désormais plus qu'à appliquer ces nouveaux logos sur leurs emballages et si possible aussi sur leurs produits.