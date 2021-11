Vaud : «STOP Harcèlement Sexuel», dans les écoles du postobligatoire

Le Canton lance une campagne de prévention destinée aux jeunes, avec des nouveaux visuels créés pour l’occasion.

Le harcèlement sexuel n’a pas sa place dans les lieux de formation! Tel est le message de prévention du harcèlement sexuel menée dans les établissements du postobligatoire depuis 2018. À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, jeudi, cette campagne est renouvelée et étendue aux gymnases vaudois. Elle est accompagnée de nouvelles ressources proposées aux jeunes et aux professionnels de la formation.

Le harcèlement sexuel touche statistiquement majoritairement les femmes. L’administration cantonale vaudoise est déterminée à agir contre cette forme de violence, dans un principe de tolérance zéro. Depuis 2018, plus de 350 professionnels ont bénéficié d’une sensibilisation dans le secteur de l’apprentissage, presque 7000 entreprises formatrices ont été informées à propos de cette problématique et plus de 23’000 apprentis ont été informés de leurs droits et des ressources cantonales à leur disposition.

Dans l’optique d’une campagne de communication faite par et pour les jeunes, les nouveaux visuels sont le résultat d’un processus participatif avec des membres de la Commission de jeunes du C anton de Vaud ainsi que d’une consultation d’apprentis de l’École professionnelle de Montreux et de partenaires de l’État de Vaud. Il est important d’expliquer aux jeunes et à l’encadrement que le harcèlement sexuel n’est toléré ni sur les lieux de formation ni ailleurs et que les jeunes ne sont pas seuls lorsque de telles situations se produisent. Au sein des écoles, des personnes sont là pour les écouter, les aider et les orienter si nécessaire.