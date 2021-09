Prévention : Stop suicide repart en campagne

Cet automne, l’association Stop suicide a décidé de mettre à l’honneur les bénévoles qui s’engagent à ses côtés tout au long de l’année pour soutenir et guider les 15-19 ans.

Pour sa nouvelle campagne, Stop suicide a misé sur ses bénévoles. L’association estime qu’ils «représentent une ressource bienfaisante pour la prévention», que «leur vision du monde, leurs idées et leur expérience permettent d’enrichir» ses réflexions et l’inspirent pour «la création d’outils de prévention, d’événements et de nouvelles actions de prévention».

Ils s’investissent tous pour diffuser des valeurs positives, incarnées par l’esprit du slogan «#LÀPOURTOI». «Chacun d’entre eux est sensibilisé et formé à identifier le risque suicidaire et aux différentes manières d’aider une personne touchée par cette problématique», précise Stop suicide dans son communiqué. «Ainsi, il devient un relais auprès de son propre entourage.»

De plus, le bénévolat a un «effet positif sur le bien-être»: pour l’association, s’impliquer dans des activités sociales et pour des causes auxquelles on tient apporte «de la satisfaction et un sentiment d’accomplissement».