Après six semaines de fermeture imposée pour freiner la pandémie, les magasins suisses ont pu rouvrir leurs portes lundi. Une nouvelle traversée du désert qui a pesé sur les affaires de nombreux commerçants. Parmi eux, les magasins d’articles de sport ont été stoppés net en pleine saison hivernale. «Après tout ce temps, il nous reste entre 30 à 50% de stock, estime François Theytaz. Le vice-président de l’Association suisse des magasins d’articles de sport Valais espère pouvoir sauver la fin de la saison en proposant des soldes pour avoir des liquidités. «Avec 80% de touristes en moins, le manque n’a pas pu être comblé par les Suisses, qui avaient, eux, déjà leur matériel de sport, regrette celui qui est aussi gérant d’un magasin à Thyon-Les Collons (VS).

Même son de cloche en plaine, où François Cruchon, son homologue de la section Vaud-Fribourg, fait remarquer que pour ces magasins, «le gros des ventes se fait entre octobre et les relâches de février. En station, les affaires se font de décembre à début mars. Sachant qu’ils font le gros de leur chiffre en février, les magasins de stations sont plus touchés que ceux qui sont situés en plaine, calcule le commerçant. Dans l’ensemble de la branche, on s’attend à une baisse de 20% dans la vente de matériel technique par rapport à 2020. Cette année, on a eu de la chance avec le temps, il y avait de la neige partout. Mais notre élan a été coupé à partir du 15 janvier.»