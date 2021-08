Cyclisme : Storer s’impose encore, Eiking nouveau maillot rouge

L’Australien Michael Storer a remporté la dixième étape du Tour d’Espagne ce mardi, son deuxième succès sur la Vuelta. Le Norvégien Odd Christian Eiking est lui le nouveau leader du général.

À Rincon de la Victoria, l’Australien Michael Storer (DSM) a remporté mardi la 10e étape du Tour d’Espagne, à l’issue de laquelle le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché) a pris le maillot rouge à Primoz Roglic (Jumbo). Ce n’est qu’après 60 km que s’est constituée une échappée comprenant 32 coureurs, dont Eiking et Guillaume Martin (Cofidis), les mieux classés au général. Mais c’était encore le jour de Storer: le baroudeur de 24 ans a attaqué dans l’ascension du Puerto de Almachar, seule difficulté du jour, pour lever les bras en solitaire. C’est la deuxième fois en quelques jours, après la 7e étape en fin de semaine dernière.

Un peu plus loin, la lutte a fait rage pour le maillot rouge: Martin a attaqué dans le dernier kilomètre du Puerto de Almachar sans pour autant réussir à lâcher Eiking, qui était devant lui au classement général avant cette étape. Le Norvégien de 26 ans est même parvenu à distancer Martin dans la descente, aux côtés du Belge Mauri Vansevenant (Deceuninck) et du Français Clément Champoussin (AG2R), très bon depuis le début de cette Vuelta. A l’arrivée, Eiking est le nouveau maillot rouge, profitant de la passivité du peloton lors de la majeure partie de la journée, et Martin son dauphin (12e de l’étape).