Storm Reid: de «Euphoria» à «The Last of Us»

L’actrice américaine de 18 ans jouera le rôle de Riley dans l’adaptation très attendue du jeu vidéo à succès.

Créée par Craig Mazin («Chernobyl») et Neil Druckmann (réalisateur des jeux vidéo «The Last of Us» et «Uncharted»), «The Last of Us» compte déjà Bella Ramsey (Lyanna Mormont dans «Game of Thrones») et Pedro Pascal («The Mandalorian») au casting. Ils incarnent respectivement Ellie et Joel, les survivants d’une pandémie dans un monde postapocalyptique.