Cyclisme : Strade Bianche: sans les «van» mais avec Alaphilippe, Pogacar et… Schmid

Malgré l’absence de leurs deux derniers lauréats, les «Routes Blanches» attirent samedi sur les chemins de graviers de Toscane les grands noms du peloton.

A l’instar de Pogacar, qui n’a pas raté une édition depuis ses débuts professionnels en 2019, une partie du peloton est fascinée par la course italienne, de création récente (2007) mais déjà comparée aux grandes classiques malgré une distance sensiblement inférieure (184 km). Habile sur le vélo, leader d’une équipe UAE ultra-performante (un triplé au Trophée Laigueglia mercredi), le Slovène figure parmi les favoris au vu de sa performance de l’année passée (7e). D’autant que les deux ogres des classiques, le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, sont absents.

Vainqueur en 2020, van Aert a choisi de préparer les «monuments» du printemps sur les routes de Paris-Nice qui commence dimanche. Son successeur au palmarès, van der Poel, auteur d’une démonstration l’an passé dans le mur final menant à la Piazza del Campo, poursuit sa phase d’entraînement en Espagne et attend avant de reprendre la compétition.

Dès lors, les regards se tournent vers un autre ancien lauréat, Julian Alaphilippe (2019), qui monte en puissance à défaut d’être au top. Avantage supplémentaire pour le Français, il dispose à ses côtés du Danois Kasper Asgreen et du Zurichois Mauro Schmid, vainqueur dans le dernier Giro de l’étape de Montalcino qui empruntait des chemins comparables.

Pogacar annonce la couleur

En revanche, le champion du monde en titre de cyclo-cross Tom Pidcock, qui souffre d’un virus à l’estomac selon les explications de son équipe, a déclaré forfait vendredi. Le Britannique s’était montré très convaincant (5e) l’an dernier sur les chemins de gravier, parfois très pentus. Onze secteurs pour un total de 63 kilomètres figurent cette fois sur le parcours où la météo prévoit un temps frais mais sec. Le 11e et dernier est situé à 12 kilomètres de l’arrivée de la médiévale Piazza del Campo où d’autres leaders d’équipes sont déjà montés sur le podium.

Principalement le Belge Tiesj Benoot (vainqueur en 2018), le Français Romain Bardet (2e en 2018), le Danois Jakob Fuglsang (2e en 2019) ou encore le vétéran espagnol Alejandro Valverde (41 ans), qui aura l’occasion de côtoyer dans les premiers rangs le prometteur américain Quinn Simmons, de 21 ans son cadet. Le cadre plaît en tout cas à Pogacar, qui s’est montré dominateur dès sa course de rentrée la semaine dernière à l’UAE Tour: «Ce n’est un secret pour personne que les Strade sont une course que j’aime beaucoup et que j’aimerais gagner.»