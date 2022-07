Stranger Things: 1,15 milliard d'heures visionnées

Netflix : «Stranger Things» dépasse le milliard d’heures visionnées

La saison 4 de la série de Netflix est le deuxième programme de la plateforme à atteindre ce palier symbolique.

«Stranger Things» devient ainsi la deuxième fiction de Netflix à atteindre ce nombre, derrière «Squid Game» qui avait totalisé 1,65 milliard d’heures visionnées en 28 jours. Et si la 4e saison de la série imaginée par les frères Duffer a été autant regardée, c’est probablement parce que chacun des épisodes dure plus d’une heure, et même 2h19 pour le 9e.

À noter encore qu’après avoir remis Kate Bush au goût du jour grâce à l’utilisation du titre «Running Up That Hill», «Stranger Things» est en train de donner une nouvelle vie à une chanson de Metallica. «Master of Puppets», sorti en 1986, est en effet utilisé dans une scène importante de l’épisode final et fait désormais partie des titres les plus recherchés et les plus écoutés sur les plateformes de streaming musical.