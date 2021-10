France : Strasbourg éconduit les requêtes de 18’000 anti-pass sanitaire

Emmenées par un professeur de droit qui voulait provoquer la saturation de la Cour européenne des droits de l’homme, les milliers de demandes font chou blanc.

La Cour a souligné que la requête de Guillaume Zambrano était irrecevable en raison du «non-épuisement des voies de recours internes», condition sine qua non de sa saisine, et du «caractère abusif de celle-ci».

Les 18’000 requêtes standardisées «ne remplissent pas» non plus les dispositions du règlement de la CEDH relatives aux requêtes individuelles et «ne peuvent donc pas être examinées», a-t-elle poursuivi.

Prolongation jusqu’en 2022

Entré en vigueur le 21 juillet, par décret, dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, le pass sanitaire a ensuite été étendu aux cafés-restaurants et à certains centres commerciaux. Il est aussi devenu obligatoire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite.