Football : Strasbourg tient Paris en échec

Malgré un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a laissé échapper la victoire à Strasbourg (3-3), vendredi. Dans le temps additionnel, les Alsaciens ont pris un point précieux en vue des places européennes.

Mais ses coéquipiers n’ont pas non plus le mental du Real Madrid, et là c’est un problème quand il s’agit de résister aux assauts d’une équipe plus agressive, soutenue par un public bruyant.