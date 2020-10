Cybersécurité : Stratégie de la Confédération sur la bonne voie

Le Centre national pour la cybersécurité a dressé un bilan positif de la mise en oeuvre du plan de protection contre les cyberrisques.

L’ouverture du campus cyberdéfense dans les EPF de Lausanne et Zurich constitue une étape majeure dans la promotion de la recherche et de la formation.

Soutien aux PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) ne faisaient pas partie du groupe cible de la première stratégie 2012-2017 et peu de mesures coordonnées à l’échelle nationale les soutenaient. Elles y sont désormais intégrées.

Le rapport du Centre national montre aussi des progrès dans la promotion de la recherche et de la formation. L’ouverture du campus cyberdéfense dans les Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich ainsi qu’à Thoune (BE) chez armasuisse constitue une étape majeure. Ce centre doit permettre d’améliorer le transfert de savoir entre les autorités et les milieux universitaires.