France : Strauss-Kahn défend le «bien-fondé» de sa résidence fiscale au Maroc

«Une enquête préliminaire a été diligentée en France visant à remettre en cause mon statut de résident fiscal au Maroc», a-t-il indiqué dans un message envoyé à l’AFP. «Je me suis tenu à la disposition des enquêteurs et je continuerai à le faire dans le cadre de cette procédure classique», a-t-il ajouté, indiquant leur avoir «apporté tous les éléments susceptibles de répondre à leurs questions pour démontrer le bien-fondé» de sa résidence au Maroc. «Depuis 2013, j’y réside, j’y exerce une activité économique à travers une société régulièrement déclarée et j’y dispose d’un numéro d’identification fiscale», a-t-il précisé.