Spotify compte 226 millions d'abonnés payants

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a enregistré une hausse de 26% de ses utilisateurs actifs et dégagé un rare bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, a-t-il annoncé mardi. «Un trimestre vraiment exceptionnel. Nous nous améliorons pas à pas», a dit Daniel Ek, fondateur et patron de la firme suédoise sur X (ex-Twitter).

Le groupe comptait 574 millions d’utilisateurs actifs à la fin du trimestre, soit 23 millions de plus sur un an, ce qui représente «sa deuxième plus forte progression» de son histoire, selon le communiqué.