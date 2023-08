Streaming musical: Taylor Swift bat un record sur Spotify

Taylor Swift est plus écoutée que Bad Bunny ou Ed Sheeran sur Spotify.

Le site de «Variety» rappelle que l’artiste comptant le plus d’auditeurs par mois sur Spotify est The Weeknd, avec 110 millions de personnes. La troisième place est occupée par Bad Bunny (80 millions) et la quatrième par Ed Sheeran (77 millions), à égalité avec Dua Lipa, deuxième femme de ce classement.