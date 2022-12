Stress de Noël: cinq conseils pour se détendre

Le compte à rebours jusqu’à Noël a commencé et avec lui, le stress. Asseyez-vous et lisez nos conseils de relaxation.

Acheter des cadeaux, les emballer de manière extravagante, établir le menu de Noël avec une alternative végétalienne et végétarienne, faire les courses pour cela, faire des essais culinaires, faire scintiller la maison avec le plus de guirlandes possible et boucler les derniers dossiers au travail avant les vacances… C’est la folie en ce moment. Il n’est pas simple de rester zen à l’approche de Noël. Mais avec ces conseils de détente, tout le monde peut y arriver.

En route pour le soleil

L’hiver est avant tout sombre. Si cela vous pèse à l’approche de Noël, partez à la chasse aux rayons du soleil. Les lumières de l’avent sont connues pour ne pas contenir de vitamine D et ne compensent donc pas le manque de lumière du soleil. Alors, sortez.

Des remèdes probants contre le stress: l’air frais et la vitamine D. Pexels Krivec Ales

Avoir le courage de remettre à plus tard

La gestion du stress empêche de nous poser pour réfléchir. Pourtant, il vaut la peine de se pencher sur les sources de tension. Combien de repas de Noël sont-ils nécessaires? Dois-je aller à chaque apéro de fin d’année? Ou est-ce que la dégustation de fromage peut être reportée à l’année prochaine? Peut-être que la personne en face de vous se réjouit autant que vous d’un trou dans son calendrier bien rempli.

Crée des espaces libres dans l’agenda en toute bonne conscience. Pexels/John Diez

Partager les tâches

À Noël, on partage beaucoup: des moments, de l’amour, des cadeaux, mais peu de tâches. Pourtant, le partage est sans doute le moyen le plus simple de passer un moment moins stressant. Cette année, oncle Christian peut s’occuper du dessert et tante Claudia apporte le vin.

Un pour tous et tous pour un: ensemble, on arrive à destination avec moins de stress. Unsplash/Jed Owen

Chercher le calme

S’il y a bien une chose que l’on néglige chaque mois de décembre, c’est de se retirer. C’est justement quand il y a beaucoup d’activités qu’il faut respecter des rituels de détente personnels. Car ce qui fonctionne de janvier à novembre aide aussi à passer la période de Noël avec succès. Une tasse de thé, un bain, un jogging ou un bon livre? Autant de soupapes de stress qui ont fait leurs preuves.

Évacuez le stress et plongez dans la baignoire. Un petit moment au calme fait des merveilles. Unsplash/Curology

Arrêter le café

Même les matins d’hiver les plus froids peuvent commencer agréablement avec une odeur de café. Mais la caféine augmente le rythme cardiaque et stimule la sécrétion des hormones du stress, le cortisol et l’adrénaline. Pour passer le mois de décembre plus sereinement, mieux vaut opter pour un thé au gingembre ou un matcha latte.