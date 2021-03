L’impression générale se confirme: les universitaires sont découragés par les conditions de travail imposées par la pandémie de coronavirus. La Fédération des associations d’étudiants (FAE) a mené un sondage sur la session d’examens de janvier 2021. Session qui s’est déroulée partiellement en ligne. Six mille personnes ont répondu au questionnaire, soit environ 40% des étudiants en Bachelor et en Master.

Santé mentale sondée

Cette vaste enquête montre que deux tiers des étudiants ont ressenti cette session d’examen comme «plus éprouvante» que la précédente. Le stress et la perte d’intérêt sont les principales conséquences des études à distance, et quasi deux tiers des jeunes auraient souhaité connaître leurs modalités d’examen plus tôt. «Voilà un an que nos vies académiques et personnelles ont été drastiquement impactées par la crise pandémique, explique la FAE. Il était nécessaire pour nous de mesurer l’influence de ces bouleversements sur la santé mentale des universitaires.»