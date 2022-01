Clap de fin : Stress et Ronja Furrer sont séparés

Le rappeur vaudois et le top soleurois ne sont plus ensemble. Leur histoire durait depuis près de 10 ans.

C’était un des couples les plus en vue du showbiz suisse. C’était. D’après 20minuten.ch, qui s’appuie sur les dires de proches des désormais ex-amoureux, le rappeur Stress, qui avait participé à la controversée «Semaine de la vaccination» et le mannequin se sont séparés. La rupture remonterait à plusieurs mois déjà. Ils seraient toutefois restés bons amis.

Nos collègues alémaniques rappellent que la relation entre le Vaudois de 44 ans et la Soleuroise de 29 ans n’a pas toujours été rose. En 2019, Stress avait appris, via des photos sur Instagram, que sa chérie l’avait trompée. Cette trahison avait débouché sur le morceau «À chaud, à froid». Le couple était pourtant parvenu à surmonter cette épreuve. En janvier 2021, le rappeur avait posté sur Instagram des photos de ses vacances sous les tropiques avec Ronja. «Avoir du temps libre me permet toujours de réaliser à quel point j’ai de la chance. 2021 sera-t-elle meilleure que 2020? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que la version de moi-même en 2021 sera meilleure que celle de 2020», avait alors écrit Stress. En mars 2021, il avait encore publié une image où on les voit ensemble au ski. Depuis lors, Ronja n’est plus apparue sur le compte du Vaudois.