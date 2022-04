Santé au travail (GE) – Stress, maladie: des experts au chevet des travailleurs

Un coût estimé à 1,5 milliard par an

Fabienne Fischer a rappelé les coûts générés par les maladies «professionnelles»: ils s’élèveraient à 3% du PIB selon des études internationales, ce qui, pour le canton du bout du lac, représente une somme de plus de 1,5 milliard de francs par an. En outre, l’impact des conditions de travail sur la santé est conséquent, confirme un rapport cantonal publié en 2020: quatre travailleurs sur cinq seraient touchés par un ou plusieurs risques physiques et près de neuf employés sur dix seraient affectés par un ou plusieurs risques psychosociaux (stress, harcèlement, épuisement, etc.). Enfin, en ce qui concerne la proportion d’entreprises qui évaluent ces risques, la Suisse fait figure de mauvais élève: elle se situe en dernière place d’une enquête européenne sur la question. Les très petites entreprises (PTE) et les petites et moyennes entreprises (PME), qui ont moins de moyens pour faire de la prévention, sont particulièrement concernées, a ajouté la conseillère d’État.