Lausanne: Stress, mobbing, fatigue: ambiance morose sur le campus de l’EPFL

«Bon taux de réponse»

Le questionnaire a été élaboré par un groupe de travail issu de la task force santé mentale et bien-être et par Unisanté (Centre universitaire de médecine générale et santé publique), qui s’est également occupé de récolter et d’analyser les données. Toutes les réponses ont été anonymisées et aucune donnée individuelle n’a été transmise à l’EPFL. Au total, environ 4300 personnes (23% de sa population), représentatives de toutes les parties de la communauté EPFL, ont répondu à l’enquête. Ce qui est considéré comme un bon taux de réponse, écrivent les auteurs de l’étude.