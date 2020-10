Stress trouve que la Volkswagen ID.3 «déchire»

Dans des temps difficiles comme ceux que nous vivons actuellement, les services marketing et de relations publiques sont très sollicités. Chez le plus grand importateur de véhicules suisse Amag, cela a donné lieu à une action hors du commun d’«enthousiasme garanti».

Car, les producteurs et l’importateur suisse Amag sont convaincus à 100% par les qualités de la nouvelle Volkswagen ID.3 et du fait que le nouveau modèle électrique suscitera l’enthousiasme de tout un chacun qui viendra faire un essai routier. «Ils seront ravis», promet l’Amag en ajoutant: «Si nous nous trompons et qu’elle n’apporte pas entière satisfaction, nous offrons un cadeau à la personne venue faire un essai routier».

Alors que les premiers clients et les personnes l’ayant testée sont convaincus par la performance de l’ID.3, le choix des matériaux et la qualité de la voiture compacte électrique essuient des critiques du fait de son prix élevé. Sans surprise, Stress, le rappeur et ambassadeur de Volkswagen, ne veut rien entendre à ce sujet après les premiers essais: «Salut, l’ID.3 déchire. Venez la tester!», lance-t-il à ses fans et aux automobilistes. Il est bien placé pour le savoir puisqu’il s’est vu remettre les clés de la toute première ID.3 en Suisse.