Berne : Stressés, les jeunes appellent davantage la ligne d’aide 147

L’ensemble des jeunesses de partis ont uni leurs forces sur la place Fédérale pour attirer l’attention sur le stress psychologique accru chez les enfants et les jeunes.

Un smartphone géant a été déposé ce jeudi matin sur la place Fédérale. On y remarque que le numéro 147 d’appel à l’aide pour des problèmes psychologiques reçoit un appel. Cette ligne, animée par Pro Juventute, est de plus en plus utilisée. «Les consultations au sujet de pensées suicidaires se maintiennent à un niveau élevé de sept à huit consultations par jour. Particulièrement alarmant: les interventions de crise ont fortement augmenté» indique Pro Juventute dans un communiqué. Rien qu’au cours du premier semestre 2022, les consultations portant sur les angoisses enregistrées au 147 ont augmenté de 30% par rapport à l’année précédente.