Tennis : Stricker commence par une victoire

Solide du fond de court

À Milan, sur un format raccourci (quatre jeux suffisent pour gagner un set au lieu de six), le Bernois de 20 ans s'est imposé en trois manches serrées (4-3 4-3 4-3) et 1h29 de jeu. Stricker a gaspillé quatre balles de premier set sur son service (3-2), avant de finalement s'imposer au tie-break. Solide et appliqué, le Suisse a fait parler sa force de frappe sur son service (14 aces) et son coup droit du fond de court (33 coups gagnants) pour remporter les deux autres manches au tie-break, non sans avoir auparavant disposé de quatre balles de match à 3-2 dans le troisième set sur le service de son adversaire.