Tennis - Stricker et Riedi battus, il n’y a plus de Suisse à Gstaad

Vingt-quatre heures après les défaites de Johan Nikles (Kopriva), Sandro Ehrat (Polmans) et Marc-Andrea Hüsler (Lopez), Leandro Riedi et Dominic Stricker ont, eux aussi, coincé au moment de profiter du joli tremplin qui leur était proposé. Il n’y aura donc aucun Suisse en huitième de finale sur la Roy Emerson Arena.

La crispation du Bernois

Porté par son public et sa famille, le Bernois s’est alors crispé sur son engagement, égarant la belle assurance qui avait impressionné au Geneva Open. Voulait-il trop bien faire parmi les siens? Peut-être. Mais au-delà de cette gestion de l’intime et des émotions, une statistique commune aux deux jeunes Suisses interpellent. À eux deux, Riedi et Stricker n’ont gagné que huit points sur la première balle adverse mardi à Gstaad. À ce niveau et malgré l’altitude, c’était beaucoup trop peu pour avoir une chance de grandir.