Tennis - Stricker file en quarts à Genève!

Plus rien n’arrête Dominic Stricker! Plus fort que Marton Fucsovics ( 7-5 , 6-4) et les éléments déchaînés, le Bernois disputera jeudi les quarts de finale du Gonet Geneva Open. À pas encore 19 ans - il les fêtera le 16 août - le voilà propulsé dans l’emballage final de son premier tournoi ATP!