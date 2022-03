Ski alpin : Strolz sur un nuage, Yule en embuscade

L’Autrichien Johannes Strolz a signé de main de maître le meilleur temps sur le premier parcours du slalom de Flachau. Daniel Yule 4e.

Devant son public, Johannes Strolz a livré un véritable récital, lors de la première manche du slalom de Flachau. L’Autrichien, grande révélation de la saison avec notamment son titre de vice-champion olympique dans la plus technique des disciplines, a devancé la surprise norvégienne Atle Lie McGrath (2e, +0’’97) et le Français Clément Noël (3e) d’une seconde. Le Valaisan Daniel Yule (4e, +1’06) est embuscade pour le podium.

Le skieur du Val Ferret, avec un dossard 13 visiblement signe de réussite, a réalisé une manche pleine. Il se battra pour une place sur la boîte sur le second tracé (dès 20h45). Il comptera néanmoins une avance infime sur ses premiers poursuivants, les slalomeurs entre les rangs 4 et 10 se tenant en moins d’une demi-seconde.

Kristoffersen part à la faute

Grande déception en revanche pour Ramon Zenhäusern. Le Haut-Valaisan a skié à l’envers sur tout le premier parcours et échoue loin des meilleurs (19e, +2’’06), à l’image d’une saison où il n’aura jamais trouvé la recette. Juste derrière, on retrouve Marc Rochat (21e, +2’’13). Luca Aerni (22e, +2’’29). Sandro Simonet et Reto Schmidiger ont de leur côtés été éliminés.