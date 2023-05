Stromae annonce l’arrêt total de sa tournée

«J’ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée à partager cette aventure. Il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France et en Europe. J’espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémissions sera plus long que je ne l’imaginais. J’annonce l’arrêt du «Multitude Tour aujourd’hui», a posté le chanteur de 38 ans. Il a également évoqué une décision «difficile, mais nécessaire pour pouvoir aller mieux».