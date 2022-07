Clip parodique de Stromae avec Camila Cabello

Clip de «Mon amour» : Stromae parodie la téléréalité avec Camila Cabello

Disputes, amourettes, playboys et starlettes: le tout réuni dans une villa paradisiaque. Ce résumé vous rappelle quelque chose? C’est normal. Stromae, qui a ébloui le Paléo , a dévoilé, le 27 juillet 2022, le clip de «Mon amour», avec Camila Cabello, dans lequel il se moque gentiment des téléréalités comme «La villa des cœurs brisés» ou «Des anges de la téléréalité».

Stromae et Camila Cabello jouent le rôle de candidats dans ce faux programme baptisé «La villa mon amour». On y suit leurs pérégrinations aux côtés des autres participants. La fin du clip toutefois n’a rien à voir avec les «vraies émissions». On vous laisse découvrir pourquoi en regardant le clip ci-dessus.