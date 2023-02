Musique : Stromae, plus belge la vie aux Victoires de la musique

Dans une cérémonie critiquée pour un goût persistant de déjà-vu, OrelSan, triplement sacré l’an dernier, n’a pas arrangé la situation. Le rappeur, récompensé cette fois pour le clip de «La quête», et ses trouvailles en pâte à modeler, a empoché la 10e Victoire de sa carrière, désormais à égalité avec les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon. Le record de 13 trophées est co-détenu par -M- et Alain Bashung.

La Belgique en force

Une autre Belge, Angèle, vise notamment la Victoire de l’artiste féminine face à Izïa et Pomme. Elle est déjà assurée de gagner cette année le titre de l’artiste féminine à l’album le plus streamé pour «Nonante-Cinq». La Belgique est en force cette année, avec Pierre de Maere, nommé révélation masculine et chanson de l’année et Mentissa, chez les révélations féminines. L’absence de prix spécifique pour des styles musicaux en vogue, comme l’électro ou le rap, a également fait l’objet de nombreuses critiques pour les Victoires.

«Surtout restez bien entre vous et vos petits arrangements, on n’a pas besoin de vous pour exister, et être la seule musique française qui s’exporte», a ainsi fustigé sur Twitter Yuksek, figure de l’électro. De son côté, le rap, en dehors de Bigflo & Oli et OrelSan, est également sous-représenté dans les catégories reines au regard de la scène francophone bouillonnante et de son hégémonie. Tiakola et Lujipeka sont dans les révélations et Ninho recevra une Victoire d’artiste masculin à l’album le plus streamé.