Stromae sera en concert à Genève en 2023

Pas qu’au Paléo : Stromae sera aussi en concert à Genève

Après le Paléo, le chanteur belge donnera trois shows en Suisse, dont deux à l’Arena.

Le mercredi 1er décembre 2021, les billets pour le jour de la venue au Paléo de Stromae ont tous trouvé preneur en seulement 24 minutes . Inutile de dire que de nombreux fans de l’ex de Tatiania Silva n’ont pas réussi à décrocher un sésame pour voir le Belge, qui a signé son grand retour à la musique le 15 octobre 2021, après six ans d’absence, en sortant le single «Santé» .

Bonne nouvelle! L’artiste de 36 ans reviendra faire danser la Suisse quelques mois après avoir mis le feu à Nyon. Il s’arrêtera en 2023 avec son Multitude Tour le mercredi 26 avril à la Halle Saint-Jacques de Bâle et les jeudi 27 et vendredi 28 avril à l’Arena de Genève. Les billets pour ses live formidables seront en vente dès le 15 décembre à 10h sur stromae.com et dès le 17 décembre à 10h chez Ticketcorner.