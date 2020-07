Zurich

Studios insalubres: le proprio s’en sort avec du sursis

Un homme qui s’était fait beaucoup d’argent sur le dos de marginaux en leur louant des logements en piteux état vient d’être condamné, tout comme le concierge qui encaissait les loyers et une gérante.

Des loyers gonflés, mais des logements souvent insalubres: ce scandale révélé en 2015 à Zurich vient d’aboutir à la condamnation d'un propriétaire, d’une gérante et d’un concierge à des peines de prison, toutes avec sursis. La justice reconnaît le principal accusé coupable d'usure par métier, de contraintes et d'autres délits.

Au moins 120 marginaux sans aucune chance de trouver d'autre logement ont dû s'acquitter de loyers dépassant un millier de francs par studio, alors même que les appartements étaient trop petits et en mauvais état. Dans de nombreux cas, c’est l'aide sociale qui devait couvrir les loyers des locataires concernés. Le concierge encaissait les montants en argent liquide et menaçait les locataires s’ils payaient avec du retard.

Entre 2012 et 2015, le propriétaire a ainsi perçu 750'000 francs de recettes indues par rapport à la taille et à l'état des logements. Il a accepté de rembourser cette somme aux locataires et de leur verser d'autres remboursements et des indemnisations. La police a saisi 1,3 million de francs sur son compte. S'il reste un solde à l'issue des paiements, il sera remis à l’ancien propriétaire.