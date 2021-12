Saint-Gingolph (VS) – Stupéfaction à la frontière: les douaniers déballent tous ses cadeaux

Après avoir acheté ses cadeaux de Noël en Suisse, Aurore, Vaudoise d’adoption, s’est mise en route pour aller passer les fêtes avec sa famille en France. Mais à son arrivée à la douane à Saint-Gingolph (VS) le week-end dernier, les gardes-frontières français l’ont interpellée.

«Je leur ai dit où j’allais et ce que j’allais y faire. Ils m’ont demandé si j’avais quelque chose à déclarer, j’ai répondu honnêtement que j’avais des cadeaux dans mon coffre, tout en détaillant ce qui se trouvait dans les paquets», raconte la jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années. Déterminés à faire leur travail jusqu’au bout, les gardes-frontières ont ouvert le coffre de sa voiture.

Poupée suspecte?

«Ils ont commencé à secouer un des paquets – une poupée pour ma nièce –, puis ils ont arraché le papier cadeau», poursuit-elle. Puis un deuxième y a passé. Un diffuseur de parfum avec des recharges d’huiles essentielles, cette fois. «Une chance qu’ils ne l’aient pas cassé vu la manière dont ils me l’ont relancé dans le coffre…», grince Aurore.

Après un dernier coup d’œil sur les effets personnels que la jeune femme avait préparés pour le week-end, ceux-ci ont refermé le coffre. «Ils m’ont dit: «Vous pouvez y aller, merci! Bonne journée!». Sur le moment, j’étais vraiment énervée. Ils n’ont rien trouvé et j’étais bonne pour tout remballer!», confie Aurore. Si elle se rend régulièrement en France avec des marchandises, c’est la première fois qu’on lui déballe ses cadeaux.

Du côté suisse, Tabea Rüdin, porte-parole de l’Administration fédérale des douanes (AFD) confirme qu’«il peut arriver que des colis ou des cadeaux soient ouverts dans le cadre du contrôle douanier», tout en précisant qu’«en période de fêtes, nos collaborateurs observent une augmentation du volume des marchandises non déclarées, notamment dans le trafic postal».

Quelques chiffres

L’an dernier, le nombre de contrefaçons d’articles de marque saisies dans le trafic des marchandises de commerce avait nettement augmenté: avec 4433 cas, soit une hausse de plus de 50% par rapport à 2019. Parmi les marchandises saisies, on rapportait principalement des montres, bijoux, lunettes, sacs et porte-monnaie. L’essor du commerce en ligne avait été encouragé par la pandémie de coronavirus.