Stupéfiants: Genève lance son essai de vente légale de cannabis

Se rouler un petit joint avec du cannabis acheté légalement dans un magasin va bientôt être possible pour environ 1000 Genevois. L’État a annoncé ce mercredi le démarrage de son projet d’essai de vente autorisée de weed . Les volontaires pourront s’inscrire dès dimanche sur le site de l’association ChanGE, qui pilote ce test de trois ans. Il sera «encadré de manière très rigoureuse», a souligné l’ex-présidente de la Confédération Ruth Dreifuss, qui préside l’association.

Le service d’addictologie des Hôpitaux universitaires et le Département de sociologie de l’Université de Genève seront chargés de l’étude: «On ne va pas prélever le sang des gens, mais travailler sur leur perception, leur comportement, leur consommation, a éclairé le professeur de sociologie Sandro Cattacin. On verra aussi comment le voisinage réagit.» Le projet devrait également permettre de mieux agir sur la prévention, a relevé, de son côté, le conseiller d’État chargé de la Santé, Pierre Maudet: «Il est fondamental d’accéder aux consommateurs pour développer une stratégie.»

Être majeur et habiter le canton



Pour participer, il faut être majeur, habiter le canton, et être un consommateur régulier, que ce soit dans un but festif ou thérapeutique. «On vise un panel très large, de 18 à 70 ans», a détaillé la coordinatrice de ChanGE, Martine Baudin. Après une présélection et un entretien, les candidats retenus pourront se rendre, dès décembre, au point de vente «La Cannabinothèque».